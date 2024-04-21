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Больше суток тушат пожар на территории лесничества в Алматинской области

Больше суток тушат пожар на территории заповедника в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 19:13 Фото: МЧС РК
Сухостой и камыш загорелся на территории Каройского лесничества в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Алматинской области, 20 апреля 2024 года в 12:30 в труднодоступных болотистых местах космомониторинг выявил загорание сухостоя и камыша. Предварительная площадь пожара – 18 га. Угрозы ближайшему населенному пункту с. Караой нет, заверили в ДЧС.

"На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области. Расстояние от ближайшей пожарной части составляет 240 км. По прибытии было установлено, что горение происходит отдельными островками вблизи речки Караозек. Тушение очагов горения проводится с помощью мотопомп, в доступных местах при помощи хлопушек и ранцевых лесных огнетушителей", – говорится в сообщении.
Больше суток тушат пожар на территории заповедника в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 19:13

Фото: МЧС РК

Также для ликвидации пожара вертолетом АО "Казавиаспас" с водосливным устройством было произведено 53 сброса воды.

"Всего в тушении пожара задействовано около 40 человек и более 10 единиц техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов и жителей. Тушение продолжается", – заключили в ведомстве.

Ранее в МЧС выразили опасения насчет лесных пожаров, которые могут произойти в Казахстане летом из-за сильной жары. Подробнее можно прочитать здесь

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