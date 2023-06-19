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Законодательство РК

Для материалов в СМИ хотят установить срок давности

Казахстан срок давность СМИ предложение Фото: Zakon.kz
На круглом столе в Мажилисе, посвященному законопроекту РК "О масс-медиа", вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков рассказал, что для судебной защиты журналистов по их материалам планируют установить срок исковой давности – три года, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, одной из норм проекта закона РК "О масс-медиа" предусматривается установление срока исковой давности.

"Установление срока исковой давности является распространенным элементом правовой защиты журналистов и редакции СМИ, рекомендованные ООН по правам человека". Канат Искаков

Он добавил, что отсутствие такого ограничения затрудняет представление доказательств достоверности сведений со стороны журналистов и редакций СМИ, вынуждая последних хранить архивы, документы и источники информации. 

"В связи с этим в рамках законопроекта предлагается установить срок исковой давности , предъявляемый к материалам средств массовой информации в три года". Канат Искаков

Также в кулуарах правительства глава Мининформации Дархан Кыдырали уточнил, что документ только поступил в Мажилис и работа по нему продлится до конца года. 

"Там предусмотрено, что будет до трех лет срок давности, но документ только поступил в Мажилис. В рабочей группе он будет рассматриваться, до декабря есть срок. Есть время для рассмотрения и введения корректировок. Срок давности  сейчас закрепили, ранее этого не было вообще. А по его срокам еще проработаем, есть лето, осень, с вами будем работать", – заверил журналистов министр.

Ранее сообщалось, что законопроект "О масс-медиа" регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

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