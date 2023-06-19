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Антикор: Алматинка требовала 100 тыс. долларов за трудоустройство в подразделение Минобороны

Антикор: Алматинка обещала трудоустроить в подведомственную организацию Минобороны за 100 000 долларов Фото: pexels
Антикоррупционной службой задержана жительница Алматы по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, алматинка под предлогом решения вопроса по трудоустройству в подведомственную организацию Министерства обороны требовала 100 тыс. долларов, фактически не намереваясь этого делать.

Также сообщается, что по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан житель Тараза.

"Он вводил в заблуждение представителя иностранной компании под предлогом решения вопроса с государственным органом, завладел денежными средствами в сумме 200 000 долларов за оказание содействия в организации встречи с высокопоставленными должностными лицами. Более того, подозреваемый требовал денежные средства в размере трех процентов от суммы соглашения в случае подписания контракта", – говорится в сообщении.

В Антикоррупционной службе отметили, что после получения денег указанные подозреваемые задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.

"В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции и ч. 1 ст. 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – напомнили в Антикоре.

15 июня 2023 года сотрудники Антикоррупционной службы задержали заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

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