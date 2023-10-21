Бывшего министра юстиции задержал Антикор

Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 21 октября, ведомство задержало экс-министра юстиции в рамках исполнения поручения президента по поиску и возврату незаконно выведенных активов.

"Задержанный пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", – подчеркнули в Антикоре.

Подробности пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее Антикор задержал руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

