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Бывшего министра юстиции задержал Антикор

Антикор задержал бывшего министра юстиции Фото: пресс-служба акимата Алматы
Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 21 октября, ведомство задержало экс-министра юстиции в рамках исполнения поручения президента по поиску и возврату незаконно выведенных активов.

"Задержанный пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", – подчеркнули в Антикоре.

Подробности пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее Антикор задержал руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

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