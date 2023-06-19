Министр экологии о пожаре в Абайской области: Своей ответственности не избегаю

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова заявила, что своей ответственности за пожар не избегает и готова сотрудничать со следствием, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства 19 июня министр признала, что изначально была дана недостаточно полная оценка ситуации.

"В связи с этим в Генеральной прокуратуре ведется расследование. Уже по итогам следственных мероприятий будут приниматься меры. Генпрокуратура проводит следствие. И в рамках него, если будут появляться соответствующие вопросы, мы готовы понести ответственность. Считаю, что я ответственна в той части, что это мой курируемый блок и мое курируемое министерство. За любой блок, который входит в состав моего ведомства, я так или иначе как руководитель ведомства безусловно несу ответственность. Своей ответственности не избегаю, как я сказала, со следствием мы будем сотрудничать". Зульфия Сулейменова

Она напомнила, что до пожара 16 мая в правительстве обсуждалась ситуация с готовностью к пожароопасному периоду. Тогда, министр в своем докладе отмечала, что наблюдается средняя готовность природоохранных учреждений. Одна из причин средней готовности, по ее словам, заключается в низкой оснащенности материально-технической базы. При этом в отдельных нацпарках уровень оснащенности материально-технической составляет порядка 20% от нормы.

"Именно тогда мы и говорили, что необходимо выделить финансирование для материально-технического дооснащения. Ситуация, которая произошла в Абайской области, она в том числе связана с низкой материально-технической базой. Большинство единиц техники подлежит списанию. На сегодня финансирование выделено. Сейчас проводится процедура государственных закупок. Касательно заработных плат. С 1 июля у нас повышается зарплата для сотрудников лесного хозяйства на 100%. Не после трагедии. Это заявлялось до того, как произошла трагедия. Само постановление правительства, которое предусматривает повышение заработной платы, мы принимали, если не ошибаюсь месяца два-три назад. Конечно, мы не считаем, что это является пределом и потолком. Мы считаем, что необходимо статус и оснащенность сотрудников лесного хозяйства повышать". Зульфия Сулейменова

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Сейчас Генпрокуратура выясняет из-за чего случился пожар.

