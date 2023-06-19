Левый берег Астаны накрыл густой дым

19 июня густой дым от пожара накрыл левый берег Астаны. В связи с этим в РГП "Казгидромет" предоставили информацию о качестве воздуха в столице, сообщает Zakon.kz.

Синоптики уточнили, что превышения предельно допустимых концентраций наблюдаются в районе поста №7 на левобережье города по ул. Туркестан, 2/1.

Превышение ПДК отмечены по: оксиду азота (девять случаев превышений до 2 ПДК),

диоксиду азота (42 случая превышений до 2 ПДК).

Кроме того, превышения ПДК наблюдаются на посту №8 в мкр. Коктал по озону (19 случаев) до 1,1 ПДК и сероводороду (18 случаев) до 1,3 ПДК.

Согласно прогнозу, в Астане ветер южный, юго-западный, порывы до 16 м/с, в конце дня прогнозируются сильный дождь, гроза, град, шквал.





Ранее сообщалось, что астанчан напугал дым на левом берегу столицы. Оказалось, что между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы загорелся сухостой.

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В тушении пожара задействованы 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, восемь поливомоечных машин акимата и 10 единиц "Астана Орманы". Предварительная площадь – 15 га.

