Смаилов поручил министру по ЧС принять дополнительные меры по ликвидации пожара близ Астаны

Премьер-министр РК Алихан Смаилов заслушал информацию министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах по тушению возгорания сухостоя возле Астаны, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МЧС, в районе озера Талдыколь на солончаковой местности горит камыш и сухостой на предварительной площади 15 га.



Угрозы жилому массиву нет.

В ликвидации задействованы 158 человек и 33 ед. техники.

Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

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Ранее акимат Астаны обратился к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

Утром 19 июня близ Астаны загорелся сухостой.