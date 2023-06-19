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Смаилов поручил министру по ЧС принять дополнительные меры по ликвидации пожара близ Астаны

Смаилов поручил министру по ЧС принять дополнительные меры по ликвидации пожара близ Астаны Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
Премьер-министр РК Алихан Смаилов заслушал информацию министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах по тушению возгорания сухостоя возле Астаны, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МЧС, в районе озера Талдыколь на солончаковой местности горит камыш и сухостой на предварительной площади 15 га.

Угрозы жилому массиву нет.

В ликвидации задействованы 158 человек и 33 ед. техники.

Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

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