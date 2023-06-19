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Астанчанам рекомендовали не выходить из дома

Астанчанам рекомендовали не выходить из дома Фото: gov.kz
19 июня 2023 года акимат Астаны обратился к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу без необходимости, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что из-за горения сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косши в столице наблюдаются клубы дыма и запах гари.

В связи с этим, управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

"Жителей и гостей столицы просят по возможности не выходить на улицу, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Эти рекомендации в первую очередь касаются людей с заболеваниями органов дыхания".Пресс-служба акимата Астаны

Утром 19 июня 2023 года близ Астаны загорелся сухостой. По последним данным, пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га.

В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и порядка 40 единиц техники.

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Анастасия Московчук
Астана
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