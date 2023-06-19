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Площадку сорвало ветром в Караганде: врачи рассказали о состоянии пострадавших детей

Площадку сорвало ветром в Караганде: врачи рассказали о состоянии пострадавших детей Фото: primeminister.kz
19 июня 2023 года в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области рассказали Zakon.kz о состоянии детей, пострадавших на детской площадке.

В ведомстве уточнили, что в медучреждения были госпитализированы двое детей восьми и девяти лет.

"Ребенок 2015 года рождения доставлен в клинику имени профессора Макажанова с тяжелой черепно-мозговой травмой. Вдавленный перелом лобных костей, перелом костей черепа и перелом костей предплечья. Госпитализирован в реанимацию. Ребенок 2014 года рождения доставлен в Областную детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга и с ушибами передней брюшной стенки. Госпитализирован в отделение".Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

В обед 19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: трое детей бегали на детской площадке в тот момент, когда начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми. 

По словам акима Караганды, детская площадка, на которой травмировались дети, еще не сдана в эксплуатацию.

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