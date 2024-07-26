Что известно о состоянии пострадавших на Алаколе
Известно, что женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района.
"Состояние пострадавших при поступлении тяжелое, госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", – уточнили врачи.
Также отмечено, что проводится противошоковая терапия, полное клинико-диагностические инструментальные исследования.
На помощь из Талдыкоргана направлены два специалиста (нейрохирург, травматолог).
"В больнице есть все необходимые лекарства для лечения пациентов. Ситуация на контроле".Пресс-служба Управления здравоохранения Жетысуской области
Кадрами инцидента ранее поделились в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По данным спасателей, на одной из зон отдыха два человека при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду.
Позднее в Комитете гражданской авиации (КГА) назвали падение дельтаплана "жесткой посадкой" и обещали провести расследование.