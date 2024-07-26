Что известно о состоянии пострадавших на Алаколе

25 июля 2024 года на озере Алаколь упал дельтаплан. После происшествия двух человек госпитализировали. В пресс-службе Управления здравоохранения Жетысуской области рассказали Zakon.kz о состоянии пострадавших.

Известно, что женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района.

"Состояние пострадавших при поступлении тяжелое, госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", – уточнили врачи.

Также отмечено, что проводится противошоковая терапия, полное клинико-диагностические инструментальные исследования.

На помощь из Талдыкоргана направлены два специалиста (нейрохирург, травматолог).

"В больнице есть все необходимые лекарства для лечения пациентов. Ситуация на контроле". Пресс-служба Управления здравоохранения Жетысуской области

Кадрами инцидента ранее поделились в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По данным спасателей, на одной из зон отдыха два человека при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду.

Позднее в Комитете гражданской авиации (КГА) назвали падение дельтаплана "жесткой посадкой" и обещали провести расследование.