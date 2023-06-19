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Глава МВД высказался об утечке информации о ходе спецоперации в отделении банка в Астане

форма Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства объяснил утечку в социальные сети информации о ходе спецоперации в отделении банка в Астане. При этом официальная информация от пресс-служб журналистам на месте событий не предоставлялась, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на утечку оперативной информации о ходе спецоперации по освобождению заложников в Астане. Они поинтересовались, будут и приняты меры.

"Пресс-служба вашего ведомства не знала, а телеграмм каналы знали", – заявили журналисты.

В ответ Ахметжанов пообещал, что если подтвердится утечка оперативной информации, то будут приняты соответствующие меры.

"Вы знаете, то проведена специальная операция и там (присутствовали – ред.) сотрудники органов внутренних дел. То есть если была какая-то утечка, буду приняты соответствующие серьезные меры. Присутствовали все службы, которые положены по алгоритму – это ОВД, органы прокуратуры, сотрудники КНБ, акимата. Разберемся. Будет проведено расследование и если была утечка информации, то будут приняты соответствующие меры", – заверил глава МВД.

Ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства озвучил детали по захвату заложников в банке в Астане.

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