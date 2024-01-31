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Глава МВД высказался об изнасиловании восьмиклассницы в Астане

Глава МВД высказался об изнасиловании восьмиклассницы в Астане Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса сегодня, 31 января 2024 года, высказался об изнасиловании восьмиклассницы в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МВД с сожалением отметил, что такой факт имел место быть.

"Нами сразу установлены, задержаны, тоже несовершеннолетние. Сейчас ведется уголовное дело. Четверо несовершеннолетних задержаны", – рассказал Ержан Саденов.

29 января 2024 года стало известно, что в Астане школьники изнасиловали ученицу восьмого класса. В столичном департаменте полиции сообщили, что по данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 121 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РК.

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