Глава МВД высказался об изнасиловании восьмиклассницы в Астане

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса сегодня, 31 января 2024 года, высказался об изнасиловании восьмиклассницы в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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