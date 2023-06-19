Пожар в Астане тушат при помощи вертолетов
Фото: скриншот видео
В Астане продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате загорания камыша и сухостоя. В борьбе с огнем задействованы около 160 человек, больше 30 единицы спецтехники и два вертолета, сообщает Zakon.kz.
Пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га.
На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. В тушении огня задействованы 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС столицы, а также техника акимата города и "Астана Орманы".
Кроме того, привлечены два вертолета МИ-17 Минобороны. Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.
Жителей просят проявить бдительность и принять следующие меры предосторожности:
- следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников;
- если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма;
- закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.
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