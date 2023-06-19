Пожар в Астане тушат при помощи вертолетов

В Астане продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате загорания камыша и сухостоя. В борьбе с огнем задействованы около 160 человек, больше 30 единицы спецтехники и два вертолета, сообщает Zakon.kz.

Пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га.



На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. В тушении огня задействованы 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС столицы, а также техника акимата города и "Астана Орманы".

Кроме того, привлечены два вертолета МИ-17 Минобороны. Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Жителей просят проявить бдительность и принять следующие меры предосторожности:

следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников;

если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма;

закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.