Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожар в Астане тушат при помощи вертолетов

Пожар в Астане тушат при помощи вертолетов Фото: скриншот видео
В Астане продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате загорания камыша и сухостоя. В борьбе с огнем задействованы около 160 человек, больше 30 единицы спецтехники и два вертолета, сообщает Zakon.kz.

Пожарные подразделения ДЧС Астаны продолжают работать над тушением возгорания сухостоя на площади 15 га.

На место прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. В тушении огня задействованы 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС столицы, а также техника акимата города и "Астана Орманы".

Кроме того, привлечены два вертолета МИ-17 Минобороны. Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Жителей просят проявить бдительность и принять следующие меры предосторожности:

  • следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников;
  • если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма;
  • закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.

Читайте также

В Экибастузе восьмилетний ребенок едва не утонул в бассейне

Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
предполагаемый захватчик
Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления