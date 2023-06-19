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Бывший министр экологии действительно пытался уволить Зульфию Сулейменову

Казахстан МЭПР конфликт Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства 19 июня подтвердила попытку своего предшественника Сериккали Брекешева уволить ее, когда она была вице-министром, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, правда ли, что Брекешев трижды пытался уволить свою заместительницу.

"Не знаю, откуда вы взяли трижды. Но то, что в конце года он направлял представление на мое освобождение, да, было дело. Только почему-то вторую часть этой истории информационное поле умолчало".Зульфия Сулейменова

Попытка Брекешева оказалась неудачной, и Сулейменова объяснила почему. 

"Говорится о том, что экологическое разрешение (для АО "СНПС-Актобемунайгаз". - прим.ред.) якобы я по надуманным причинам не даю. Во-первых, экологическое разрешение выдается Комитетом экологического регулирования. Соответственно это является непосредственно обязанностью председателя комитета, о котором было сказано. Вице-министры и министры не выдает в данном случае экологическое разрешение. У нас в функциональных обязанностях этого нет".Зульфия Сулейменова

Она также отметила, что отказы, которые получали предприятия, вполне нормальная практика. Процедура получения экологического разрешения, по ее словам, достаточно сложная и оправдано строгая. Поскольку на основе этого документа впоследствии предприятие могут привлечь к ответственности в случае нарушений. В 2022 году, как отметила Сулейменова, очень много предприятий получали с первого раза отказ.

"С первого раза не все получают экологическое разрешение, я хочу вас уверить. Почему было именно о той компании сказано, я не знаю. Почему бывшее руководство заострило внимание на той компании я также не знаю. Говорилось также об АО "Жасыл даму", о моем взаимодействии".Зульфия Сулейменова

Здесь тоже, по мнению м министра, к ней придраться было нельзя. В качестве главы совета директоров в 2022 году она провела "дюжину заседаний". В частности проделана "достаточно большая работа по обоснованию и обеспечению финансирования ликвидации опасных отходов".

"Вы знаете, что у нас имеются объекты опасных отходов, которые решением суда переданы в республиканскую собственность и в частности мы на этот год заложили финансирование для ликвидации 125 видов химических опасных отходов бывшего Актауского завода пластических масс. То есть эту работу также я в роли вице-министра проводила вместе со своим департаментом. И с "Жасыл даму". Поэтому в этой части сказать, что я как вице-министр не была погружена, достаточно дискуссионный вопрос. Я думаю, на основе сопоставления фактов было принято решение отказать в представлении (на увольнение. – прим.ред.)".Зульфия Сулейменова

Зульфия Сулейменова также подтвердила слухи о наличии судимости у ее отца.

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