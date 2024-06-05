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Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова обратилась к бывшим коллегам

Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова обратилась к бывшим коллегам, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 10:55 Фото: Instagram/zulfiya.suleimen
Бывший министр экологии и природных ресурсов Казахстана, а ныне советник президента Зульфия Сулейменова сегодня, 5 июня 2024 года, опубликовала архивное фото в Instagram. Под ним она обратилась к бывшим коллегам, сообщает Zakon.kz.

Экс-глава Минэкологии поздравила всех с Международным днем охраны окружающей среды.

"Экологи нашей страны, поздравляю с профессиональным праздником!" – добавила Зульфия Сулейменова.

Также она уточнила, что фото, опубликованное в Instagram, – из архива, и сделано оно еще в 2017 году.

Напомним, ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. А в Казахстане День эколога официально отмечается немногим больше 10-ти лет – в 2011 году президент подписал соответствующий указ и дата вошла в перечень профессиональных праздников. До этого времени в республике превалировал международный аналог – Всемирный день окружающей среды. Об истории праздника и кто стоит на защите природы в Казахстане можете узнать в нашем материале.

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Напомним, с января 2023 года Зульфия Сулейменова занимала должность министра экологии и природных ресурсов РК. В сентябре того же года глава государства освободил ее от должности. Затем, 21 сентября, стало известно, что экс-глава МЭПР назначена советником президента – специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству.

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