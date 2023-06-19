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Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Минпросвещения

Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Минпросвещения Фото: primeminister.kz
Приказом министра просвещения Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Министерства просвещения РК в связи с переходом на другую работу. Об этом корреспонденту Zakon.kz 19 июня рассказали в пресс-службе правительства.

Дулат Жекебаев родился в 1976 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Карагандинский институт актуального образования "Болашак", Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы. В 2001-2005 годы работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области. В 2005-2017 годы – замакима Осакаровского района; замдиректора департамента образования Карагандинской области; руководитель отдела образования Караганды. В 2017-2019 годы – замруководителя Управления образования Астаны. В 2019-2022 годы – зампредседателя Комитета по охране прав детей МОН РК.

Должность руководителя аппарата Министерства просвещения РК занимал с ноября 2022 года.

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