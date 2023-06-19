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В СКО будут собирать подъемные краны

предприятие Фото: "Казкран"
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провел встречу с руководством компании "Казкран", проект реализуют группа инвесторов из России и Германии, сообщает Zakon.kz.

На встрече был обсужден вопрос реализации проекта по производству подъемно-транспортного оборудования. Данный проект планируется реализовать на территории специальной экономической зоны Qyzyljar.

Планируется привлечь 2 млрд тенге инвестиций. Будет создано 150 новых рабочих мест. Мощность проекта составит 100 единиц продукции в год.

С 13 апреля 2023 года является участником СЭЗ Qyzyljar, получено свидетельство участника субзоны.

На сегодняшний день на территории специальной экономической зоны выделен земельный участок на 4 га. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

встреча

Фото: "Казкран"

Компанией "Казкран" – будет налажено производство подъемно-транспортного оборудования, мостовых кранов и грузозахватных механизмов для машиностроения, металлургии, энергетики, химии – везде где требуются краны. Продукция востребована в различных отраслях промышленности.

К слову, раннее министр МИИР РК Марат Карабаев в ходе рабочего визита в Москву встречался с руководством Компании "Казкран", где были рассмотрены перспективы реализации совместного инвестиционного проекта.

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