В Алматы потушили крупный пожар в кафе

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

19 июня в 18:41 в Айэзовском районе загорелось кафе "ЖинаLike" с переходом на кровлю ресторана "Rise HALL", а также торговых павильонов (фасфут, цветочный) и ангар (СТО), сообщает Zakon.kz.

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