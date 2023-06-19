В Алматы потушили крупный пожар в кафе
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
19 июня в 18:41 в Айэзовском районе загорелось кафе "ЖинаLike" с переходом на кровлю ресторана "Rise HALL", а также торговых павильонов (фасфут, цветочный) и ангар (СТО), сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС города, первые подразделения прибыли к месту вызова в 18:50 (9 минут), расстояние от ближайшей пожарной части составляет 3,5 км.
"Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:16. Информация о жертвах и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
На тушение пожара было задействовано: ДЧС – 64 человек личного состава, 18 единиц техники, Алматы Су – 2 единицы техники, Алматы Тазалык – 1 единица техники.
Ранее сообщалось, что 19 июня в Алматы загорелся гараж, огонь перешел на кровлю кафе. Затем стало известно о локализации пожара.
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