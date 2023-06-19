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Гараж и крыша кафе горят в Алматы

Гараж и крыша кафе горят в Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы 19 июня загорелся гараж, огонь перешел на кровлю кафе. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского ДЧС.

Силы и средства ДЧС направлены по повышенному номеру по адресу: Ауэзовский район, мкр. Жетысу-3, около дома 1/б.

"По прибытии обнаружено горение гаража с переходом на кровлю кафе".Пресс-служба ДЧС Алматы
Гараж и крыша кафе горят в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что площадь пожара уточняется.

Гараж и крыша кафе горят в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Обновлено в 19:57

Предварительная площадь пожара – более 500 кв. м.

19 июня в Астане между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы загорелся сухостой. Из-за пожара левый берег Астаны накрыл густой дым. На место прибыл министр по ЧС Сырым Шарипханов. Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил главе МЧС принять дополнительные меры по ликвидации пожара. Предварительная площадь – 15 га.

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В тушении крупного пожара задействованы 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, техника акимата города и "Астана Орманы", а также привлечены два вертолета Ми-17 Минобороны.

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