Крупный пожар в ресторане потушили в Алматы

2 апреля в Медеуском районе Алматы разгорелся пожар. Вспыхнула кровля ресторана Paradise, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы МЧС РК, пожар потушили на площади 120 кв. м.

Фото: Zakon.kz

На месте был организован штаб пожаротушения.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что во время ЧП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что огнеборцы Алматы тушили загоревшуюся кровлю одноэтажной столовой в Медеуском районе. Однако позже выяснилось, что горела кровля ресторана.