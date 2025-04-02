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Происшествия

Крупный пожар в ресторане потушили в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 21:34 Фото: Zakon.kz
2 апреля в Медеуском районе Алматы разгорелся пожар. Вспыхнула кровля ресторана Paradise, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы МЧС РК, пожар потушили на площади 120 кв. м.

Фото: Zakon.kz

На месте был организован штаб пожаротушения.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что во время ЧП никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что огнеборцы Алматы тушили загоревшуюся кровлю одноэтажной столовой в Медеуском районе. Однако позже выяснилось, что горела кровля ресторана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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