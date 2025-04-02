Крупный пожар в ресторане потушили в Алматы
Фото: Zakon.kz
2 апреля в Медеуском районе Алматы разгорелся пожар. Вспыхнула кровля ресторана Paradise, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы МЧС РК, пожар потушили на площади 120 кв. м.
Фото: Zakon.kz
На месте был организован штаб пожаротушения.
Фото: Zakon.kz
Отмечается, что во время ЧП никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что огнеборцы Алматы тушили загоревшуюся кровлю одноэтажной столовой в Медеуском районе. Однако позже выяснилось, что горела кровля ресторана.
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