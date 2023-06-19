Площадь пожара близ Астаны увеличилась до 80 гектаров

В районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой. По предварительной оценке площадь горения составила 80 га, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в 21:09 пожар был локализован.

На месте по прежнему находится министр по ЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации ЧС.

"Для тушения всего задействованы столичные пожарные – 143 человека личного состава и 21 техники, работники МИО – 11 чел. и 10 поливомоечных машин, 1 трактор и "Астана Орманы" – 10 человек и 4 единицы техники, в т.ч. 1 трактор. 2 трактора производят опашку по периметру горения". Пресс-служба ДЧС города Астаны

На месте работает штаб пожаротушения.

Отмечается, что температура воздуха +23 градуса. Ветер южный порывистый 15 м/с. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

"Для тушения привлечены 2 вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды. По распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей", – отмечается в сообщении.





Ранее сообщалось, что астанчан напугал дым на левом берегу столицы. Оказалось, что между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы загорелся сухостой.

Из-за разгоревшегося сухостоя левый берег Астаны накрыл густой дым. По данным РГП "Казгидромет", на левобережье столицы наблюдаются превышения предельно допустимых концентраций по оксиду азота, диоксиду азота, озону и сероводороду.