На трассе Алматы – Оскемен полицейские нашли очередной тайник с оружием

Фото: polisia.kz

Схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами был обнаружен в Алакольском районе. Тайник был оборудован у дороги на 535 км трассы Алматы – Оскемен, сообщает Zakon.kz.

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