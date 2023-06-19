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На трассе Алматы – Оскемен полицейские нашли очередной тайник с оружием

оружие Фото: polisia.kz
Схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами был обнаружен в Алакольском районе. Тайник был оборудован у дороги на 535 км трассы Алматы – Оскемен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, полицейскими изъят пистолет ПМ, самозарядный гладкоствольный карабин Сайга, два обреза охотничьих ружей (одноствольный, двуствольный), боевой револьвер и около 60 патронов различного калибра.

"Оружие и патроны были завернуты в холщовые мешки, а спрятаны в 13 м от обочины дороги. Сейчас все изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу с заведением по факту уголовного производства", – сообщил начальник УБОП ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

Пару дней назад тайник с оружием обнаружили акмолинские полицейские в доме сельчанина.

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