В Экибастузе несколько школьниц присоединились к обвинениям в домогательствах физрука

Скандал разгорается в Экибастузе. Сразу несколько школьниц заявили о домогательствах со стороны учителя физкультуры. Старшеклассницы уверяют, что через мессенджеры он присылал им непристойные фото и приглашал к интиму, сообщает Zakon.kz.

Девочки уверяют, что он присылал им непристойные фото, приглашал на свидание, караулил возле учебного заведения, отмечает Actana TV. Одна из пострадавших рассказала, что всячески объясняла мужчине, что не хочет с ним общаться. Но он продолжал настаивать.

"Он прямыми намёками предлагал интим. Чтобы, ну, получается, встретиться с ним, прогуляться, затем пойти к нему. Он настойчиво написывал каждый день. Я ему прямым текстом говорила, то, что нет. Я не хочу с тобой ни общаться, ни гулять, вообще ничего. На тот момент мне было 17 лет. В школе он постоянно подходил, он мог спокойно зайти к девочкам в раздевалку. Приобнимал девочек. И постоянно он в каждом диалоге он хвастался, можно так сказать, тем, что у него была связь с восьмиклассницей". Пострадавшая

Девушка говорит, ей даже пришлось поменять номер телефона. Но учителя, по ее словам, это не остановило. Он раздобыл ее контакты и продолжил домогательства.

"Он начал написывать, он начал пытаться познакомиться. Я отказывала. Он мне прислал фото торса. Я сказала – нет, я даже так не буду с тобой знакомиться. Затем он прислал фото своего полового органа. Я сказа – нет, я сейчас всю эту переписку покажу и тебе не поздоровится. Все. Он сразу же удалил все и заблокировал". Пострадавшая

О домогательствах телеканалу рассказали и другие старшеклассницы. Но они побоялись предавать свои истории огласки. Напомню, все они несовершеннолетние. Тем временем, в отделе образования Экибастуза заявили, что как только узнали об этих фактах сразу передали дело в полицию. Стражи порядка в свою очередь начали расследование.

"О данном инциденте стало известно из социальных сетей. На ситуацию своевременно отреагировали и передали в полицию для назначения проверки. В школу и отдел образования никто из родителей учащихся по данному поводу не обращался". Руководитель отдела образования города Экибастуза Лаура Дисюпова

По словам официального представителя ДП Павлодарской области Жанар Беляловой, сотрудниками полиции при мониторинге социальных сетей было выявлено видео в одном из пабликов города Экибастуза.

По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ч.2 ст. 123 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

Пока идет проверка педагог продолжает работать в школе. Но, как уточнили в отделе образования, сейчас он находится в отпуске. Если вину докажут, учителю физкультуры грозит до 5 лет тюрьмы. И пожизненный запрет на работу в школе.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе учителя обвинили в домогательстве к школьнице.