Султан Камалетдинов: Вооруженные силы готовы защитить суверенитет и целостность Казахстана

Постоянное повышение обороноспособности является одной из стратегических задач государства. Об этом не раз говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Какая работа ведется министерством обороны в этом направлении, рассказал Zakon.kz заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

– Султан Буркутбаевич, в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире повышение обороноспособности страны приобретает особое значение. Президент не раз говорил о важности повышения обороноспособности. Что делается в этом направлении в нашей стране?

– Министерство обороны на системной основе проводит комплекс мер, направленных на повышение обороноспособности государства и приобретение современных образцов вооружения и военной техники, с учетом анализа последних военных конфликтов.

Повышение обороноспособности реализуется путем реализации стратегических и программных документов. В том числе "Стратегии национальной безопасности", "Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований", "Плана оснащения современными образцами вооружения и военной техники" и "Плана развития Министерства обороны РК".

В рамках совершенствования системы военного управления продолжается внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности Вооруженных Сил.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту родины. Вооруженные силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне, говорил президент. В этой связи вопрос: способна ли наша армия защитить суверенитет и территориальную целостность страны?

– В настоящее время Вооруженные силы нашей страны оснащены современным вооружением и передовыми технологиями и готовы выполнить задачи по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

– Каково военно-техническое обеспечение казахстанской армии? Вооружение из каких стран использует наша армия?

– В настоящее время военно-техническое сотрудничество по вопросам приобретения, ремонта и модернизации вооружения и военной техники ведется с более 40 странами мира.

Министерство обороны, с учетом влияния современных условий и факторов, на системной основе проводит работу по оснащению Вооруженных Сил Республики Казахстан современными образцами вооружения и военной техники как отечественного, так и иностранного производства.

В случае соответствия техническим требованиям, предпочтение отдается отечественным образцам вооружения.

На сегодняшний день отечественным оборонно-промышленным комплексом уже поставлены легкий многоцелевой вертолет ЕС-145 производства ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг", бронированная колесная машина "Арлан" производства ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", ракетно-артиллерийский корабль проекта 250 "БАРС-МО" производства АО "Уральский завод "Зенит", трехкоординатная радиолокационная станция "НУР" (GM 403) производства ТОО "Гранит-Талес Электроникс", анти-дрон "IHASAVAR" производства ТОО "Казахстан Аселсан Инжиниринг", комплекс цифровой связи "KAE" стандарта APCO25 производства ТОО "Казахстан Аселсан Инжиниринг" и многое другое.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Из приобретенного вооружения и военной техники иностранного производства можно отметить сверхманевренные многофункциональные истребители поколения 4++ Су-30СМ (Российская Федерация), военно-транспортные самолеты С-295 (Испания), учебно-тренировочные самолеты Zlin (Чешская Республика), военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш (Российская Федерация), транспортно-боевые вертолеты Ми-35М (Российская Федерация), зенитные ракетные комплексы Бук-М2Э, Тор-М2К (Российская Федерация); комплекс разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов "WING LOONG-I" (Китайская Народная Республика), комплекс тактических беспилотных летательных аппаратов "Skylark I-LEX" (Израиль) и многое другое.

Среди государств Североатлантического альянса ведущими партнерами Казахстана по линии военно-технического сотрудничества являются США, Франция, Испания, Турция. Налажены контакты с Польшей и Италией.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК



– Каковы самые актуальные задачи в сфере обеспечения военной безопасности в новых геополитических реалиях? Какие уроки извлекла казахстанская армия в свете конфликта между Россией и Украиной?

– Исходя из анализа военного конфликта между Россией и Украиной основной упор делается на повышение боевой готовности и боевых возможностей Вооруженных Сил нашей страны. Наращиваются огневые, ударные и маневренные возможности войск.

В ходе учений моделируются варианты развития ситуации и вырабатываются алгоритмы действий, проводятся расчеты для определения реальных возможностей военной организации государства. На межведомственном уровне отрабатываются вопросы взаимодействия с Советами обороны областей, уточняются возможности предприятий "оборонки".

Закупаются современные техника, средства связи и боеприпасы. Продолжено обновление авиационного парка. Приобретаются новые зенитные ракетные комплексы ПВО, радиолокационные станции. Пополняется парк бронированных машин.

Целенаправленно идет процесс развертывания территориальных войск.

На системной основе проводится анализ военно-политической обстановки в мире и регионе, изучается опыт современных военных конфликтов.

– Важной составляющей в вопросе обеспечения обороноспособности являются кадры. Как и где ведется подготовка кадров?

– За годы независимости в Казахстане сформирована национальная система подготовки военных кадров.

Среднее образование представлено Республиканскими школами "Жас улан" в городах Алматы, Караганда и Шымкент.

Техническое и профессиональное образование представлено Кадетским корпусом, осуществляющим подготовку младшего командного состава. Создание его положило начало формированию в Вооруженных Силах института сержантов, который не уступает аналогам в передовых армиях мира. Учебное заведение закрепило свои позиции в системе военного образования. Сейчас выпускники Кадетского корпуса проходят службу на различных должностях Вооруженных Сил, являясь помощниками командиров.

Специалистов почти всех видов и родов войск Вооруженных Сил готовят в трех военных высших учебных заведениях. Военный институт Сухопутных войск имени Халық каһарманы, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова, который является кузницей военных кадров для самого многочисленного вида Вооруженных Сил. Более 70% младшего офицерского состава являются выпускниками данного учебного заведения.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

С целью подготовки специалистов для частей ПВО, войск связи, АСУ, информационной (кибер-) безопасности создан Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи.

Центром подготовки летного и инженерно-технического состава не только для Военно-воздушных сил, но и для авиации МВД и ПС КНБ РК является Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова.

Создано уникальное учебное заведение - Национальный университет обороны. Университет является межведомственным учебно-методическим центром, где послевузовский уровень образования представлен научно-педагогической, профильной магистратурой и докторантурой для оперативно-тактического и стратегического звеньев управления.

При Национальном университете обороны наряду с факультетом Национальной гвардии созданы факультет Пограничной службы КНБ, факультет Службы государственной охраны. Университет нашел признание среди ведущих ВУЗов мира и принят в Оксфордское сообщество и Евразийскую ассоциацию университетов.

Во всех наших военных вузах обучаются военнослужащие Кыргызстана, Таджикистана и Армении, что свидетельствует о высоком статусе военного образования Казахстана.

Одновременно, с целью обмена опытом казахстанские военнослужащие обучаются в вузах и учебных центрах Армении, Беларуси, Кореи, Китая, России, Пакистана, США, и Турции.

Большая роль уделяется подготовке военно-обученного резерва. Обучение ведется на 37-ми военных кафедрах при гражданских высших учебных заведениях по 70 военно-учетным специальностям.

Наряду с профессиональным образованием в военных учебных заведениях Казахстана предусмотрены также курсы переподготовки и повышения квалификации военнослужащих и служащих.

Казахстан стал одним из немногих государств, где создан полный цикл подготовки военных кадров от первичного звена сержантов, до генералов по различным отраслям военного дела.

– Султан Буркутбаевич, как решается вопрос призыва в армию?

– Конституция Республики Казахстан содержит основополагающие принципы, права и обязанности граждан, в число которых входит такая обязанность как, несение гражданами Республики Казахстан воинской службы в порядке и видах, установленных законодательством республики, поскольку защита Республики Казахстан является священным долгом каждого ее гражданина.

В марте текущего года, в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 120, начался весенний призыв граждан на срочную воинскую службу.

До 30 июня ряды Вооруженных Сил, Службы государственной охраны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и Министерства по чрезвычайным ситуациям пополнят более 17 тысяч призывников.

Необходимо отметить, что в рамках поручения главы государства в 2023 году увеличено количество призываемого молодого пополнения в Вооруженные Силы и Службы государственной охраны в сравнении с предыдущими призывами.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– В каких случаях предусмотрена отсрочка?

– Согласно действующему законодательству, призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения.

Отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал "электронного правительства". Ответственными за оказание указанных услуг являются местные исполнительные органы.

Министерством обороны реализовано постановление правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2022 года № 636 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 620 "Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу". В этом документе детализированы порядок предварительного изучения (отбора) призывников и предоставления отсрочки и освобождения от призыва на воинскую службу через портал "электронного правительства".

Граждане, в случае несогласия с вынесенным решением районной (городской, города областного значения) призывной комиссии, могут обжаловать его в соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

– Как повышается престиж службы в армии?

– В этом направлении приняты ряд мер. В частности, министерством обороны реализованы мероприятия в части предоставления кредитных каникул военнослужащим срочной службы.

Через учебные центры Вооруженных Сил проводится подготовка по военно-учетным специальностям, родственных гражданским специальностям, необходимых для реального сектора экономики с выдачей военнослужащим свидетельств государственного образца.

Также подписали меморандумы с ведущими высшими учебными заведениями страны по реализации совместного проекта, который предусматривает льготы в образовательном секторе для граждан, отслуживших срочную воинскую службу.

В настоящее время, в рамках повышения престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы министерством обороны совместно с заинтересованными государственными органами организована работа по реализации проекта двухэтапного комплекса мер по вопросам призыва на срочную воинскую службу, который направлен на социальное обеспечение военнослужащих срочной службы и членов их семей, повышение административной ответственности за уклонение или отказ от прохождения воинской службы и накопления необходимого призывного контингента.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– Что делается для обеспечения безопасности солдат и недопущению неуставных отношений среди военнослужащих?

– Сохранность жизни и здоровья военнослужащих для нас главный приоритет и основная задача. Командиры всех степеней и уровней вовлечены в эту работу, которая не прекращается в войсках ни на минуту.

По инициативе министра обороны в рамках реализации "Совместного плана идеологической работы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях" в прошлом году утверждена межведомственная Программа "Береги жизнь" по минимизации уровня смертности в армейской среде до 2025 года. Программа поддержана руководителями всех силовых ведомств и отвечает требованиям Главы государства.

Запущен проектный сервис "Отбасымен бейнеқонырау", обеспечивающий видеосвязью солдат с их родными и близкими. Во всех подразделениях функционируют социальные чаты для общения командиров с родителями солдат.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин



Офицерами и сержантами на постоянной основе проводится работа по созданию атмосферы нетерпимости к неуставным взаимоотношениям в воинских коллективах, проводятся анонимные опросы, анкетирования, изучается общественное мнение. В случае фактов противоправных действий, военнослужащие либо их родственники могут обратиться в органы военной полиции, как по телефону, так и через мобильное приложение "Әскери сенім".

Контроль за личным составом осуществляется командирами и сержантами всех степеней и уровней, а также, дежурными силами, ответственными по контролю за исполнением распорядка дня. Успешно заарендовали себя системы контроля "Жауынгерлік дос",

"Пирамида" и "Напарник".

Во всех казармах функционируют системы видеонаблюдения, опорные пункты военной полиции и комнаты психологической разгрузки, ежедневно, с участием сотрудников военной полиции и медицинского персонала проводятся телесные осмотры.

Все эти меры способствуют оздоровлению морально-психологического климата в воинских коллективах, положительному настрою и удовлетворенности личного состава условиями воинской службы.

Информационно-разъяснительными группами МО РК оказывается практическая и методическая помощь командованию на местах.

– На каком уровне сотрудничество с ОДКБ, ШОС и другими международными организациями?

– Казахстан реализует многовекторную, прагматичную и проактивную внешнюю политику, вносит весомый вклад в формирование и реализацию глобальной и региональной повестки дня в области безопасности, сотрудничества и развития. При этом основное внимание уделяется всемерному и незыблемому отстаиванию национальных интересов, конструктивному продвижению внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов.

Сотрудничество в военной области осуществляется в многостороннем формате с ОДКБ, ШОС, СНГ, ООН, ОБСЕ, СВМДА.

Актуальными и приоритетными направлениями взаимодействия являются такие сферы как международная и региональная безопасность, военное образование, миротворчество, гуманитарная область, мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки.

С целью обсуждения вопросов международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего развития сотрудничества в военной сфере проведено несколько совместных заседаний министров обороны (глав оборонных ведомств) государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В 2024 году Казахстан примет председательство в Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской Организации сотрудничества.

Ежегодно либо с периодичностью раз в два года Вооруженные Силы принимают участие в международных учениях и соревнованиях совместно со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В текущем году проведены очередные заседания в апреле в Нью-Дели Совещание министров обороны ШОС, в мае в Минске заседание Совета министров обороны ОДКБ, а также в плановом порядке встречи экспертов по различным направлениям взаимодействия.

15 июня депутат Ерболат Саурыков поднял вопрос об инициативе, запрещающей прием на госслужбу в случае, если человек не отслужил в армии.

16 июня стало известно, что полторы тысячи отличников боевой подготовки получили сертификат на бесплатное обучение в вузе.