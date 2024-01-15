Токаев назначил первого заместителя министра обороны
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в сообщении.
Еще одним распоряжением Марат Рахимович Хусаинов освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Кроме того, Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.
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Камалетдинов Султан Буркутбаевич родился 12 февраля 1965 года в Астраханской области.
В 1986 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 – Военную академию бронетанковых войск. В 2010 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Карьера
Службу начал командиром танкового взвода гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ. В разные годы служил командиром танкового батальона, танкового полка, механизированной бригады.
В 2006-2008 годах был заместителем начальника штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток". С января по август 2008 года служил заместителем командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке. В 2010 году назначен начальником штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг". В 2013-2016 годах командовал войсками регионального командования "Астана".
2016–2017 гг. – начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК.
2017–2019 гг. – проходил службу на должностях начальника Главного управления территориальной обороны – начальника территориальных войск Вооруженных Сил РК и начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил РК.
2019–2021 гг. – начальник Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
С ноября 2021 года – заместитель министра обороны Республики Казахстан.