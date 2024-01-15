15 января 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя министра обороны. Им стал Султан Камалетдинов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в сообщении.

Еще одним распоряжением Марат Рахимович Хусаинов освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Кроме того, Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.



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Камалетдинов Султан Буркутбаевич родился 12 февраля 1965 года в Астраханской области.

В 1986 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 – Военную академию бронетанковых войск. В 2010 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Карьера

Службу начал командиром танкового взвода гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ. В разные годы служил командиром танкового батальона, танкового полка, механизированной бригады.

В 2006-2008 годах был заместителем начальника штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток". С января по август 2008 года служил заместителем командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке. В 2010 году назначен начальником штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг". В 2013-2016 годах командовал войсками регионального командования "Астана".

2016–2017 гг. – начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК.



2017–2019 гг. – проходил службу на должностях начальника Главного управления территориальной обороны – начальника территориальных войск Вооруженных Сил РК и начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил РК.

2019–2021 гг. – начальник Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

С ноября 2021 года – заместитель министра обороны Республики Казахстан.