В Кызылординской области женщину подозревают в продаже близнецов
Фото: polisia.kz
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП области установлено, что 44-летняя жительница Кызылординской области продала детей – двух близняшек, 2023 года рождения, сообщает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".
"Подозреваемая установлена, в настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит публикации в соответствии со ст. 201 УПК". Пресс-служба ДП Кызылординской области
Ранее сообщалось, что иностранка продала своих детей в Казахстане.
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