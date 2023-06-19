В Кызылординской области женщину подозревают в продаже близнецов

Фото: polisia.kz

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП области установлено, что 44-летняя жительница Кызылординской области продала детей – двух близняшек, 2023 года рождения, сообщает Zakon.kz.

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