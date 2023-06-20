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Законодательство РК

В Костанае мужчина пытался зарезать жену

ранение Фото: pixabay
47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры во дворе дома, нанес своей супруге множественные ножевые ранения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, мужчина скрылся в неустановленном направлении, на автомобиле. Марку и номер машины увидели очевидцы происшествия и сообщили полицейским.

"Незамедлительно были ориентированы наряды полиции и было принято решение о введении на территории областного центра плана "Перехват". В ходе просмотра камер видеонаблюдения, инспектором ЦОУ Тойгуль Жанатовой, на одной из улиц был замечен автомобиль Джили. Подозреваемый был задержан. При нем находился нож с пятнами бурового цвета", – говорится в сообщении.

В настоящее время, 41-летняя женщина госпитализирована в городскую больницу.

В ДП Костанайской области сообщают, что по данному факту начато досудебное расследование п ч.1 ст.106 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее в селе Узынагаш мужчина ударил ножом пожилого человека и скрылся с места преступления.

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Елена Беляева
Костанай
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