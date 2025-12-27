Крупный пожар охватил популярный парк развлечений в Британии
Фото: Facebook/Ocean Beach Pleasure Park Funfair
В популярном парке развлечений Ocean Beach Pleasure Park Funfair, расположенном в городе Саут-Шилдсе, разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты Mirror, жителей прилежащих районов призвали держать окна и двери закрытыми и не приближаться к месту происшествия.
"Крупный пожар вспыхнул в популярном прибрежном парке развлечений, на место происшествия прибыли экстренные службы", – говорится в публикации.
Отметим, что о пострадавших пока не сообщается.
A Huge Blaze Broke Out At Ocean Beach Pleasure Park Funfair, On Sea Road In South Shields Leading To A Massive 999 Response pic.twitter.com/cvRwGQPceZ— World News Monitoring Network (@YR4Monitoring) December 26, 2025
