Мир

Крупный пожар охватил популярный парк развлечений в Британии

парк развлечений вспыхнул в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 10:48 Фото: Facebook/Ocean Beach Pleasure Park Funfair
В популярном парке развлечений Ocean Beach Pleasure Park Funfair, расположенном в городе Саут-Шилдсе, разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Mirror, жителей прилежащих районов призвали держать окна и двери закрытыми и не приближаться к месту происшествия.


"Крупный пожар вспыхнул в популярном прибрежном парке развлечений, на место происшествия прибыли экстренные службы", – говорится в публикации.

Отметим, что о пострадавших пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что ребенка и парализованную бабушку вытащил из огня полицейский в Карагандинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
