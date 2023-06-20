Массовую гибель пчел в Костанайской области выясняют столичные эксперты

Пчеловоды села Миролюбовка Узункольского района Костанайской области заявили о массовой гибели пчел на своих подворьях. Причину гибели медоносных насекомых выясняют в Астане, сообщает Zakon.kz.

Гибель пчел в ульях заметили жители села Миролюбовка еще в мае. Как рассказал один из фермеров села, Сергей Самсоненко, в его подворье живых пчел не осталось, пишет TobolInfo.

"У меня пчелы живут в огороде, и никогда не было проблем. У меня их немного, держу лично для себя. А тут в мае увидел, как они массово начали погибать", – рассказал сельчанин.

В этом году Самсоненко остался без урожая меда. Но он не единственный в селе пчеловод, кто понес убытки. Сосед Сергея Самсоненко даже пытался провести экспертизу погибших насекомых, но в регионе не оказалось лаборатории для этого.

Сельчане винят в гибели пчел химическую обработку полей, которую проводят весной. На время опрыскивания пчеловодов должны предупреждать об обработке и те, в свою очередь, вывозят ульи либо, закрывают их, чтобы не страдали пчелы. В этом году предупреждений не было, говорят сельчане.

"В данное время образцы отправлены в Астану, и мы ждем результатов экспертизы, которая должна точно сказать, отчего массово погибли пчелы. А уже после владельцы смогут обратиться за защитой своих прав". Азамат Аужанов, аким Узункольского района

Свои потери пчеловоды Миролюбовки оценивают в миллионы, отмечает издание.

Похожая ситуация в начале апреля произошла у пасечников Шардара Туркестанской области. Там владельцы ульев заявили, что пчелы массово погибли после обработки против клещей.