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В реанимацию попал ребенок после падения с дерева в Уральске

В реанимацию попал ребенок после падения с дерева в Уральске Фото: Zakon.kz
Мальчика госпитализировали в реанимацию после того, как он упал, сорвавшись с дерева, в одном микрорайонов Уральска, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилась информация, что ребенок сломал шею, упав с дерева в одном из дворов Уральска. Как рассказали очевидцы, мальчик полез на дерево за мячом, но сорвался вниз и получил серьезные травмы, пишет Мой город.

"Весь район переживает за мальчика. Никто не знает, где его мама и как с ней связаться. Это очень страшно, ребенок сломал шею и получил множество других травм", – сказано в сообщении очевидцев.

В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области диагноз ребенка назвать отказались из этических соображений. В ведомстве отметили, что ребенок находится в реанимационном отделении и его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое.

"Мальчика осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и реаниматолог. Ему сделали рентген костей черепа, шейного отдела позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости, костей таза", – сказано в сообщении управления здравоохранения.

19 июня в Караганде двое детей пострадали во время игры на детской площадке, покрытие с которой сдул ураганный ветер. С больницу с места происшествия доставили двух детей, восьми и девяти лет.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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