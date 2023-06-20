Подросток утонул близ Актау во время празднования окончания учебного года

16-летний подросток утонул в море недалеко от Актау во время празднования окончания учебного года с одноклассниками и учителем. Еще четыре ребенка госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Трагедия разыгралась на популярном, но запрещенном для купания пляже в Голубой бухте, 18 июня. Как оказалось, школьники из Мунайлинского района проехали вместе с учителем отметить окончание учебного года, пишет Лада.

Во время купания пять школьников начали тонуть. Трое из них сумели самостоятельно выбраться из воды, двух спасли очевидцы. Один из тонувших, подросток 2007 года рождения, скончался по дороге в больницу. Четверо были госпитализированы. Одна из них, 15-летняя школьница, находится в реанимации.

"В момент происшествия рядом с ними была классный руководитель. Несмотря на то, что до наступления "последнего звонка" нами были проведены профилактические мероприятия, а также была опубликована информация, где говорилось о запрете выезда учеников на природу, учитель разрешила выехать за город. За допущение грубого нарушения, а также проявление халатности к своим обязательствам, учителю объявили выговор". Динара Жумашева, руководитель управления образования Мангистауской области

По факту смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в Экибастузе госпитализирован восьмилетний ребенок, который захлебнулся в бассейне.