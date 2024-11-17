Подросток утонул в Костанайской области во время рыбалки

13-летний подросток утонул во время рыбалки на реке Тогузак в Карабалыкском районе Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, мальчик ушел на рыбалку около 16:30 часов 16 ноября, но так и не вернулся домой.

"В поисках ребенка участвовали сотрудники ДЧС, полиция, волонтеры и родственники пропавшего, а также кинологические расчеты. Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность", – сообщили в МЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.

Ранее в МЧС обратились с предупреждением к казахстанцам, которые любят рыбачить, и даже записали для них специальную инструкцию, которая поможет соблюдать меры безопасности, отправляясь на водоемы.