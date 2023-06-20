Факты жестокого обращения с животными в центре отлова Шымкента расследует полиция

По фактам жестокого обращения с бездомными животными животными в центре отлова Шымкента в полиции начали расследование. Работники центра уволены, сообщает Zakon.kz.

Тревогу о состоянии животных в центре отлова Шымкента забили местные зоозащитники. По словам волонтеров, в приюте животных морят голодом, не дают воду, а также не убирают погибших животных из вольеров, пишет Otyrar.

"За двое суток не было налито воды. Элементарно от жажды много котят погибло: 39 котят, одна взрослая кошка, четыре щенка. Взрослых собак не считали. Говорят, инфекция, говорят они все больные. Мы видим конкретно, антисанитария по вине сотрудников, отсутствие условий для их содержания. Нет раздельных клеток для животных, раздельные клетки для больных животных и ветеринарного осмотра". Эмилия Ускенова, волонтер приюта "Вторая жизнь"

Волонтеров и журналистов в центр отлова не пустили, пишет издание. Причиной стала некая инфекция, название которой не озвучили.

Начальник управления ветеринарии мегаполиса Абунасыр Джанбатыров рассказал, что единственный ветврач центра отлова и трое сотрудников уволены. При этом аким Шымкента Мурат Айтенов поручил создать специальную комиссию с участием представителей соответствующих органов. Комиссия при осмотре нашла нарушения в центре отлова: контакт больных животных со здоровыми, несвоевременный вывоз и утилизация останков животных.

В полиции завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Согласно законодательству, виновным грозит штраф до 3,5 млн тенге.

По данным управления сельского хозяйства, в Шымкенте около ста тысяч бездомных кошек и собак. Службу отлова животных Шымкента, которой на стерилизацию и чипирование было выделено 140 млн тенге, горожане активно критикуют.

Тем временем зоозащитники Тараза жалуются на несоблюдение закона "Об ответственном обращении с животными". По их словам, сотрудники ветслужбы продолжают отстреливать собак на улицах на глазах у взрослых и детей

