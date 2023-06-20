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В Малайзии пройдет первый сольный концерт Димаша

В Малайзии пройдет первый сольный концерт Димаша Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген даст первый сольный концерт в малайзийской столице Куала-Лумпуре, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт исполнителя, приглашенной гостьей на концерте Димаша станет одна из самых известных малазийских певиц – Дато Шри Сити Нурхализа. В разговоре с прессой, певица отметила свое восхищение творчеством казахстанской звезды.

"Его голос великолепен, будь то сложные высокие ноты или низкие ноты, он может свободно переключаться, даже если это нелегко для других певцов, но он, кажется, делает это без усилий, поет действительно великолепно". Дато Шри Сити Нурхализа

Среди малайзийских поклонников творчества Димаша организаторы проводят розыгрыши призов и билетов на концерт. Среди таких мероприятий прошел также конкурс вокалистов. Главным призом стала возможность выступить в качестве гостя на открытии концерта Димаша.

На конкурсе прозвучали известные песни из репертуара Димаша. Участники исполняли произведения "S.O.S", "Адажио", "Опера-2". Призерами конкурса стали молодые музыканты Lim Yue Zhen и Aric Lau, а победителем — 16-летний певец Eshan, который исполнил вокализ "Знай".

13 июня стало известно о смерти дедушки Димаша, Кудайбергена Айтбаева. 19 июня сам певец опубликовал трогательный пост о дедушке.

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Димаш Кудайберген опубликовал трогательный пост о дедушке

Мария Мельникова
Кудайберген Димаш Малайзия
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