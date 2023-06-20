Льготное автокредитование: деньги могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта

Фото: primeminister.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в Акорде 20 июня заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Министр сообщил, что револьверные средства накоплены. "Рассматривается возможность перенаправления средств от льготного автокредитования на кредитование общественного автотранспорта. Мы были в ряде регионов, представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка. Теперь задача стоит в Костанае, например, 90% износа, в Талдыкоргане, Уральске 70% износа. Задача стоит – максимально эффективно использовать имеющиеся на руках средства". Марат Карабаев Он отметил, что общественным транспортом ежедневно пользуются в день 9,3 млн казахстанцев. "Для нас приоритет – это удовлетворить их потребности. Средства будут направлены на финансирование общественного транспорта". Марат Карабаев Ранее сообщалось лишь о том, что в программу льготного автокредитования внесут изменения. Читайте также Сигареты на 89 млн тенге изъяли из теневого оборота в Сатпаеве

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