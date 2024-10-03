Токаев отправил телеграмму президенту Германии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 октября рассказали в Акорде.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера и народ Германии с Днем единства. Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства", – сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии – счастья и благополучия.

Также сегодня, 3 октября, Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем.