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Токаев отправил телеграмму президенту Германии

Токаев отправил телеграмму президенту Германии, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 октября рассказали в Акорде.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера и народ Германии с Днем единства. Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства", – сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии – счастья и благополучия.

Также сегодня, 3 октября, Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем.

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