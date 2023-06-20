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Более трех тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд

Казахстан Конституционный суд Фото: Zakon.kz
Более трех тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд за последние пять месяцев, сообщает Zakon.kz.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова выступила на совместном заседании палат Парламента 20 июня 2023 года.

"За конституционной защитой своих прав в течение пяти месяцев обратились свыше трех тысяч граждан. Эти цифры свидетельствуют не просто об интересе граждан к новому органу, а подтверждают желание каждого из обратившихся защитить свои права".Эльвира Азимова

Чуть менее половины поступивших обращений касается несогласия с решениями судов. При этом Эльвира Азимова отметила, что Конституционный суд не в праве давать оценку судебным решениям.

"Другая часть обращений касается неисполнения судебных актов жилищных и трудовых отношений, соцзащиты, исполнения наказания, доступа к информации, банкротства физлиц и других вопросов. Только в четверти обращений, это 26%, граждане просят проверить конституционность законов и других нормативно-правовых актов".Эльвира Азимова

Наибольшее число обращений поступило от жителей Астаны, Алматы, Костанайской области.

Она также сообщила, что в пяти из 18 принятых нормативных постановлений нормы признаны неконституционными, в других пяти случаях – Конституционный Суд дал истолкование соответствующих норм в целях единообразного правоприменения.

К примеру, Конституционный суд вынес нормативное постановление от 1 июня 2023 года, в котором признал требование о приложении к заявлению в суд об усыновлении заключения молекулярно-генетической экспертизы неконституционным.

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Сенат Парламента РК Конституционный суд Мажилис Парламента РК Казахстан
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