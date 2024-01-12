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Законодательство РК

Могут ли обратиться в Конституционный суд юридические лица

Могут ли обратиться в Конституционный суд юридические лица Фото: akorda.kz
Могут ли обратиться в Конституционный суд юридические лица? В Конституционном суде дали разъяснения на этот счет, сообщает Zakon.kz.

Действующим законодательством обращение юридических лиц в Конституционный суд не предусмотрено.

Конституция устанавливает исчерпывающий перечень лиц, обладающих правом обращаться в орган конституционного контроля.

В соответствии с Конституцией и Конституционным законом "О Конституционном суде РК" правом на обращение в орган конституционного контроля обладают граждане, президент, председатели Сената и Мажилиса, депутаты Парламента, численностью не менее одной пятой от их общего числа, премьер-министр, Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека и суды, – разъяснили в ведомстве.

Кто из указанных лиц и по каким вопросам может обратиться в Конституционный суд

В частности, статьей 72 Конституции предусмотрено, что Конституционный суд по обращениям граждан рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты РК, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные Конституцией.

По обращению президента, председателя Сената, председателя Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Парламента, премьер-министра Конституционный суд:

  • решает в случае спора вопрос о правильности проведения выборов президента, депутатов Парламента и проведения республиканского референдума;
  • рассматривает до подписания президентом принятые Парламентом законы на их соответствие Конституции;
  • рассматривает на соответствие Конституции принятые Парламентом и его Палатами постановления;
  • рассматривает до ратификации международные договоры на соответствие их Конституции;
  • дает официальное толкование норм Конституции;
  • дает заключения по вопросам досрочного освобождения от должности президента, а также привлечения его к ответственности.

Президент в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства направляет обращение в Конституционный суд о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции.

Конституционный суд по обращениям Генерального прокурора рассматривает следующие вопросы:

  • проверяет до ратификации международные договоры РК на соответствие их Конституции;
  • дает официальное толкование норм Конституции.
  • а также проверяет нормативные правовые акты РК на их соответствие Конституции.

По обращениям Уполномоченного по правам человека Конституционный суд рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты, затрагивающие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

В Основном законе закреплены права и свободы человека и гражданина, именно им в первую очередь принадлежат конституционные права. Вследствие этого на соответствие Конституции проверяются НПА, которые непосредственно затрагивают права и свободы конкретного индивида.

"Таким образом, деятельность Конституционного суда нацелена на защиту конституционных прав и свобод гражданина", – разъяснили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, нужно ли гражданам платить госпошлину при подаче обращения в Конституционный суд.

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Элина Черногрицкая
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