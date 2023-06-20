ВИЧ в больнице Алматы: Минздрав раскрыл детали расследования

В Министерстве здравоохранения РК рассказали о ходе эпидемиологического расследования по выявленным случаям ВИЧ-инфекции в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что после выявления положительного ВИЧ-статуса у троих пациентов, проходивших лечение в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, комиссией с 14 июня было начато расследование.

"В ходе расследования установлено, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ". Пресс-служба Минздрава РК

По данным ведомства, в настоящее время устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов.

"На сегодняшний день произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 – отрицательный результат, остальные 174 – в работе". Пресс-служба Минздрава РК

Как отмечается, Минздрав держит ход расследования случаев на особом контроле и будет на постоянной основе информировать об этом общественность.

О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом, стало известно 14 июня 2023 года. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследовали доноров, медработников и контактных лиц. Но новых фактов выявлено не было.

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15 июня министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, что после проверки в ЦГКБ Алматы Минздрав предоставит полную информацию. Она отметила, что нужно провести эпидемиологическое расследование, понять источник инфекции, пути заражения. По ее словам, самые лучшие специалисты министерства, комитетов были направлены в ЦГКБ Алматы.