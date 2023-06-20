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В Алматы "вернули" знаменитый мурал со снежным барсом

мурал Алматы восстановление Фото: пресс-служба Coca-Cola
Изображение снежного барса на фасадной части здания, расположенного в Алматы на пересечении проспекта Абылай Хана и Жибек жолы, восстановлено в первозданном виде, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что мурал воссоздан тем же художником, который написал его к Дню города в 2017 году.

Снежного барса называют символом Алматы. И пару лет назад мурал с его изображением внесли в топ лучших муралов города.

В начале мая 2023 года мурал был закрашен рекламой газировки. Горожан это возмутило, а власти пояснили, что замена мурала была согласована.

Тогда компания-производитель извинилась в ответ на волну общественного возмущения и пообещала восстановить оригинальное изображение.

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Анастасия Московчук
Алматы
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