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Токаев призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине

Токаев призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине Фото: akorda.kz
29 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев во время участия во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии заявил о необходимости переговоров вокруг ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.

В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.

Кроме того, глава государства высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией.

В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.

Токаев с рабочим визитом прилетел в Германию 28 сентября 2023 и уже провел ряд встреч.

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Сегодня, 29 сентября, Токаев прибыл в резиденцию Bellevue, где его встретил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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