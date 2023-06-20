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Законодательство РК

В Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара

Казахстан потребители товар штраф предложение Фото: pixabay
Председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков на брифинге в СЦК 20 июня рассказал, что в Казахстане предлагают штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара по причине его плохого качества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя Минторговли, в действующем законе – ст. 190 КоАП РК, сперва идет предупреждение.

"При нарушении закона мы приходим, пальчиком грозим, мол, так нельзя. Я считаю, что это неправильно. Предпринимателя надо наказывать. Он должен нести ответственность перед потребителем. Если он будет знать, что этот штраф неминуем, а в суде он проиграет – это как раз и будет стимулировать к тому, чтобы этот товар поменять, либо возвратить эти деньги в течение установленных законом 14 дней. Эта практика во всех цивилизованных странах имеет место. Мы всегда говорим, что покупатель всегда прав, а он на сегодня не защищен. Поэтому этот гражданско-правовой штраф, мы его хотим ввести". Аскар Тынысбеков

Он отметил, что в настоящее время каждый третий потребитель в стране жалуется на некачественные услуги.

"Мы говорим, что у нас теневая экономика. Она составляет порядка 30%. У нас 30% поддельной, несертифицированной продукции. С этим сталкиваются наши потребители. На сегодня потребитель – слабая сторона спора между потребителем и бизнесом. Мы все с вами потребители. Ежедневно ходим в магазины, покупаем товары, продукты. Ни для кого не секрет, идет, допустим, пора скидок, написано, что 50%. Приходишь, покупаешь. Продавец сразу говорит, что товар обмену не подлежит. Это что такое? Это, во-первых, незнание законов. Во-вторых, это злоупотребление. Если в законе прописано, что в течение 14 дней обязан поменять или возвратить деньги, то наши предприниматели вешают вывески, что товар возврату не подлежит, потому что он уцененный". Аскар Тынысбеков

Но, как подчеркнул спикер, если это уценка, то это экономические механизмы бизнеса, потребитель не должен от этого страдать.

Также на брифинге заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов рассказал, что четких правил в отношении туристов, которые хотят взять с собой свою еду или напитки в хону отдыха, не существует.

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Оксана Скибан
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