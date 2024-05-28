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Законодательство РК

На какие услуги из года в год жалуются казахстанцы

Жалобы, телефон, смартфон , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:20 Фото: unsplash
Председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков 28 мая на брифинге в СЦК рассказал, что казахстанцы чаще всего жалуются на медуслуги и интернет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что министерством на постоянной основе отслеживается динамика потребительского настроения через социологические опросы.

"По итогам прошлого года независимыми экспертами проведен опрос среди 10 тыс. респондентов во всех регионах нашей страны. Больше всего недовольны качеством медицинских услуг – 65% опрошенных показали такой результат. Прежде всего выделяется грубость и некомпетентность медперсонала, большие очереди и некачественно оказанные медуслугу", – озвучил председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

По его словам, на втором месте идут жалобы на услуги интернет-провайдеров. 52% респондентов высказались негативно. Жалуются на неправомерное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета и увеличение/изменение стоимости тарифного плана без уведомления потребителя.

"А также есть жалобы в сфере туристской деятельности. 52% опрошенных также показали отрицательные ответы. В первую очередь, это грубость и некачественное обслуживание персонала, испорченная еда, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, отсутствие меню на государственном языке. Если взять в разрезе регионов, жители Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, порядка 70%, больше всего указали на нарушения их прав в туристской деятельности. В то же время большая доля респондентов, по 80% – это из города Алматы, Костанайской и Карагандинской областей жалуются на услуги пассажирских перевозок всех видов", – дополнил он.

С его слов, вариант ответа "не удовлетворены услугами интернет-провайдеров" чаще всего отмечают жители города Алматы и столицы.

"Озвученные результаты общественного мнения показывают, что проблемы сферы прав потребителей в отдельных отраслях носят по-прежнему системный характер и повторяются из года в год. Имеется потребность проведения анализа корневых причин государственными органами на предмет возникновения недовольства потребителей. Как уполномоченный орган, мы видим, что необходимо ввести базовые принципы нашего закона "О защите прав потребителей" в этих сферах, где потребители чаще всего жалуются на субъекты предпринимательства", – резюмировал Аскар Тынысбеков.

Почти год назад, в июне 2023 года, в Министерстве торговли и интеграции, озвучивая услуги, на которые чаще всего жалуются казахстанцы, перечислили медицину, пассажирские перевозки, плохой интернет и некачественную еду.

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