"Это давно назрело": эксперты обсуждают требования президента по вейпам

В Казахстане обсуждают заявления Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае в Туркестане о вреде вейпов и необходимости жесткого регулирования их продажи.

Как отметил Токаев, распространение электронных сигарет среди несовершеннолетних является недопустимым, и в действующем законодательстве для этого есть все необходимые ограничения и возможности контроля, которые госорганы должны использовать. При этом, как отметил Касым-Жомарт Токаев, нельзя добиться решения проблемы молодежного вейпинга полными запретами на вейпы, и призвал правоохранительные органы повысить эффективность работы для контроля за реализацией никотиновой продукции.



Комментируя требование президента РК обеспечить строгий контроль за оборотом вейпов, ряд экспертов на рынке указывают, что у государства давно есть все возможности отрегулировать данный рынок. Курильщикам необходима возможность отказаться от сигарет в пользу менее вредной продукции, но в то же время нельзя допускать, чтобы продукция с никотином попадала к несовершеннолетним, считает председатель Ассоциации вейперов Казахстана Антон Шишковский.

"Вполне разумно требование президента по контролю продажи вейпов, учитывая их вред для детей и подростков. Изобретать велосипед здесь не нужно. Остановить распространение вейпов среди молодежи можно точно так же, как это было сделано ранее с распространением сигарет. Существующий законодательный запрет продажи вейпов несовершеннолетним необходимо строго контролировать. Необходимы рейды с участием общественности по магазинам с разъяснительной беседой о нормах законодательства, чтобы продавцы четко понимали: продажа вейпа подростку равносильна продаже ему сигарет со всеми вытекающими последствиями. Также целесообразно ввести административную ответственность за использование продукции несовершеннолетними, то есть наказывать самих подростков за собственное правонарушение", – отмечает Шишковский.

Специалист указывает, что на сегодня в стране есть все законные инструменты контроля за оборотом вейпов: акцизы с электронной отчетностью в Комитете госдоходов МФ РК, обязательная маркировка. Идет согласование техрегламента ЕАЭС на данный вид продукции.

"Казахстану необходимо просто утвердить обязательные требования к вейпам, то есть свой технический регламент. Также нужно ввести лицензирование деятельности торговых организаций по продаже никотиновой продукции. Все это в комплексе обеспечит безусловное соблюдение всеми торговыми объектами единых требований, и проблема доступа несовершеннолетних к никотиновой продукции будет решена", – уверен председатель Ассоциации вейперов Казахстана.

Глава ассоциации Qazspirits Дмитрий Жуков считает, что необходимо также выявлять неэффективных чиновников в системе госуправления, всех тех, кто допустил отсутствие контроля за продажей подросткам "взрослого" товара, содержащего никотин.

"Нужно понять, почему лица, ответственные за соблюдение установленных норм, не проконтролировали их исполнение", – рекомендует Жуков.

Говоря о регулировании электронных сигарет и вейпов, глава QazSpirits отмечает, что, как и сигареты, вейпы должны облагаться акцизом по содержанию никотина. Нужен также строгий техрегламент, где должны быть прописаны ограничения по дизайну (чтобы внешний вид не был привлекательным для подростков), по названиям и вкусам вейпов, а также по дозам никотина, которые вейпы могут доставлять за один "сеанс" курения.

"Все это в Казахстане уже разработано и только требует принятия, однако Минздрав и кормящиеся при нем НКО отчего-то выступают против техрегламента. На мой взгляд, строгий контроль рынка вейпов в стране следовало вводить уже тогда, когда стало очевидно, что в других странах данная категория продуктов набирает популярность". Дмитрий Жуков

Специалисты в Минздраве РК вместо того, чтобы как гласа с небес ждать методички от ВОЗ, должны сами анализировать и предупреждать проблемы, которые могут возникнуть, заключил он.

