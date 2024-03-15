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Токаев назвал вейпы новомодной заразой

Токаев назвал вейпы новомодной заразой, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:25 Фото: pexels
Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае 15 марта высказался о запрете на ввоз и распространение вейпов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что на прошлом Курултае говорил о необходимости принять системные меры для борьбы с распространением вейпов.

"Они наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации. В настоящее время на рассмотрении в Парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы", – указал президент.

По его словам, нужно проводить системную разъяснительную работу посредством средств массовой информации.

"Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

14 марта депутаты Сената вернули в Мажилис проект закона, предусматривающий установление запрета на ввоз и распространение вейпов.

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