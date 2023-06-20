Какой статус у экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, рассказал генпрокурор
Фото: primeminister.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов в кулуарах парламента высказался о статусе экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, какой статус у экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области.
"Его просто допросили в качестве свидетеля и все. У него никакого статуса нет, в качестве свидетеля. Сейчас идет следствие", - заявил Берик Асылов.
Он добавил, что никого из высокопоставленных чиновников по делу еще не допросили.
"Пожар пока тушится, мы не стали мешать специалистам и пожарным мешать. Как закончится мы в ходе следствия допросим", - заявил он.
19 июня глава Минэкологии Зульфия Сулейменова сообщила, пожар еще не потушен, хоть и локализован. Но о полной ликвидации, пока говорить рано.
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