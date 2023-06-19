Когда полностью потушат пожар в Абайской области, рассказала министр экологии

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства 19 июня дала прогноз о том, когда полностью потушат пожар в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

На сегодня, по ее словам, сгорело 60 га леса. Однако пожар еще не потушен, хоть и локализован. На новые пределы он пока не выходит. Но о полной ликвидации, пока говорить рано.

"На протяжении следующих, я думаю, пары недель точно будет проводиться достаточно большая работа по дальнейшей ликвидации этого пожара. Сколько времени понадобиться – обычно после пожара проводится служебное расследование. Но, в целом, по ликвидации первоочередные меры включают три-четыре года. Это очистка от гари и так далее". Зульфия Сулейменова

Само восстановление леса займет еще больше времени.

"Там достаточно сложная местность, достаточно песчаная. Сам сосновый бор – где-то 100-120 лет ему. Достаточно древний, поэтому конечно потребуется очень большое количество времени для того, чтобы его восстановить. То есть мы говорим не об одном или двух годах, мы говорим о десятилетиях". Зульфия Сулейменова

Также она заявила, что своей ответственности за пожар не избегает и готова сотрудничать со следствием.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Сейчас Генпрокуратура выясняет из-за чего случился пожар.

