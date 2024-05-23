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Генпрокурор Казахстана сделал важное заявление о лесных пожарах

Генпрокурор Казахстана сделал важное заявление о лесных пожарах, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:10 Фото: gov.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сегодня, 23 мая 2024 года, сделал важное заявление. Оно касается лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По данным Генпрокурора, Всемирная метеорологическая организация обещает очень жаркое лето.

"Вероятность лесных пожаров высокая. По моему поручению для снижения возможных рисков прокуроры областей проанализируют готовность всех служб к пожароопасному сезону", – написал Берик Асылов в соцсети X (Twitter).

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

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В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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