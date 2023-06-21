Германия делает ставку на Казахстан: что даст стране сотрудничество с Европой

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по приглашению Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан. Президенты подписали ряд важных документов. Насколько выгодны новые соглашения для Казахстана и есть ли потенциал развития отношений стран в будущем – в материале Zakon.kz

История дипломатических отношений между Казахстаном и Германией начинается с 11 февраля 1992 года. 22 сентября 1992 года между правительством Республики Казахстан и правительством Федеративной Республики Германия было подписано Соглашение о сотрудничестве по поддержке граждан Казахстана немецкой национальности. В декабре 1992 года было открыто Посольство ФРГ в Алматы. В сентябре 1993 года Казахстан открыл свое Посольство в Бонне, а в 1999 году оно было передислоцировано в Берлин.

Кстати, Штайнмайер в Казахстане не в первые. Он уже был в Астане с официальным визитом 11 июля 2017 года. Тогда в рамках своего официального визита президент ФРГ принял участие в 11-м пленарном заседании казахстанско-германской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, а также встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Был обсужден ряд экономических и политических вопросов. Главы государств высказали благодарности друг другу за сотрудничество и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Так же прошла встреча в 2019 году. Тогда Токаев в первый год своего президентства летал в Германию и встречался с Франком-Вальтером Штайнмайером.

Справедливости ради стоит отметить, что кроме взаимных дружественных визитов и обменов любезностями, Германия является одним из ведущих партнеров Казахстана в Европе, с которым сохраняются стабильные торгово-экономические отношения. В Казахстане успешно работают около 900 германских компаний. В 2018 году общий товарооборот между странами составил 5,141 млрд евро, что на 5,9 % больше предыдущего года. В этом же году объем прямых инвестиций из Германии составил более 183 млн в долларовом эквиваленте, более 90 % из которых пришлось на "несырьевой" сектор, а конкретно в АПК, транспорт, перерабатывающую промышленность, производство строительных материалов и другие сферы. В свою очередь, Казахстан является для Германии главным партнером в регионе Центральной Азии. Немалую роль в этом играет участие Казахстана в китайской инициативе "Один пояс – один путь".

Но все-таки встреча, которая состоялась сейчас, кардинально отличается от прошлой. Президенты предприняли шаги к еще более тесному сотрудничеству.

Девять документов, девять шагов

Главной частью встречи Штайнмайера и Токаева стала подпись девяти документов, укрепляющих экономический симбиоз Германии и Казахстана. Их можно разделить на несколько сфер: образования, логистики, добывающей промышленности и экологии. Если выделять самые интересные это:

Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и Федеральным министерством иностранных дел ФРГ.

Соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

Соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО "Кнауф Гипс Тараз".

Последнее соглашение не вызывает вопросов: открытие новых предприятий это всегда хорошо. Это всегда рабочие места и увеличение благосостояния местных жителей.

А вот первые два документа заставляют немного задуматься.

Начнем с образования.

Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и Федеральным министерством иностранных дел ФРГ открывает большие возможности для нынешних и будущих абитуриентов. К сожалению, в нашей стране издавна так повелось, что чем дальше находится вуз от отчего дома студента, тем он лучше. А если учебное заведение находится заграницей, то выпускнику просто гарантирована головокружительная карьера. Вот и стараются лучшие молодые умы нашей страны поступить "за бугор".

Все бы хорошо. Но иногда лучшие из лучших не возвращаются с заграничными знаниями на казахстанское производство. Остаются после учебы в стране, в которой по их мнению пригодятся полученные знания больше чем на родине. И данный меморандум может увеличить "миграцию умов" из нашей страны.

Однако некоторые эксперты к этому относятся очень спокойно и даже видят плюсы.

"Да, действительно, в Казахстане есть проблема "утечки умов". Проблема эта мало изучена. Однако в последние годы есть и положительная тенденция. Молодые люди возвращаются в Казахстан после того, как освоили полученную квалификацию за границей. Они возвращаются не только со знаниями. Но и с опытом, полученным на иностранном производстве", – рассказал эксперт-политолог Риззат Елюбаев.

К тому же, по мнению эксперта, подобные соглашения с иностранными государствами это большой стимул для местных вузов становиться лучше, чтобы уметь конкурировать с иностранными старинными альма-матерами. До этого, конечно, пока далеко, но зато есть над чем работать и куда расти.

И еще один момент. Не обязательно, что все желающие получить образование немецкого качества будут учиться в Германии. В перспективе, согласно меморандуму, на территории Казахстана будут открыты немецкие вузы, использующие немецкую технологию обучения. К примеру, один из подписанных меморандумов включает соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии.

Один из самых перспективных в экономическом плане подписанных документов – это Соглашении о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке. Согласно этому, можно предположить, что на казахстанский рынок добычи полезных ископаемых в скором времени могут хлынуть немецкие фирмы.

Но эксперты высказывают сомнение в реализации этого соглашения.

"Добывающий сектор не является определяющим в экономике Германии. С учетом того, что на системном уровне повышают качество инвестиционного климата, выстраиваются прозрачные механизмы с реализацией электронных аукционов, заинтересованность со стороны немецких компаний однозначно имеется. Вопрос в том, как эффективно сработают профильные министерства и местные исполнительные органы. И готовы ли будут они затрачивать огромные финансы на разведку с его сопутствующими затратами на выстраивание инфраструктуры. Так, вопрос об обеспечении заинтересованных сторон открытыми данными и цифровой картой залежей затянулся", - высказал свое мнение Риззат Елюбаев.

Но будет лучше, если эти планы все же воплотятся в реальность. Казахстан от этого будет только в плюсе.

Во-первых, если немцы все таки решат освоить для себя такую новую нишу как добыча полезных ископаемых, то в Казахстане появятся тысячи рабочих мест и немалые поступления в государственную казну.

Во-вторых, даже если все обойдется только разведкой, у казахстанских геологов останутся на руках карты залежей, которые можно будет использовать для привлечения инвесторов из других государств или открыть собственное, казахстанское производство.

Кому эта встреча наиболее выгодна?

В своей речи немецкий президент не раз говорил, что правительство Германии поддерживает Казахстан в поиске альтернативных логистических путей в условиях сложной геополитической обстановки и, что в инициативе ЕС Global Gateway ставку делают на Казахстан.

Казахстанские политологи отмечают, подобные действия со стороны немецкого президента показывают, что Германия особо заинтересована в Казахстане. Взамен на экономическое сотрудничество готово предоставить все, что нас интересует.

"Казахстану необходимы немецкие технологии и немецкое образование. А Германии, сейчас жизненно необходимо войти на рынок Казахстана. Оба государства получают то, что нужно. Подписанные соглашения приносят большую выгоду". политолог Данияр Ашимбаев

Стоит так же отметить, что не только Германия, а почти все государства Европы заинтересованы в поиске выхода в Центральную Азию, в первую очередь в Казахстан. И в этом вопросе Транскаспийский маршрут, международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы является безальтернативным.

Исходя из этого, можно предположить, что визит президента Германии это только первый шаг в наращивании тесного сотрудничества с европейскими странами.

А такое сотрудничество, в любых сферах, сейчас одинаково выгодно как Казахстану, так и странам Старого света.