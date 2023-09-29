Как Токаева встретил президент Германии
Как рассказали в пресс-службе главы государства, 29 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Bellevue, где его встретил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Фото: akorda.kz
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Обновлено в 15:08
На встрече Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан.
"В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация. Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия.
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Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Германию начался 28 сентября 2023 года.