Как Токаева встретил президент Германии

Программу второго дня официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Германию открыла встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе главы государства, 29 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Bellevue, где его встретил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: akorda.kz

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На встрече Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан.

"В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация. Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия.

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Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Германию начался 28 сентября 2023 года.